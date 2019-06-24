Летний сбор российских биатлонистов в Сочи может быть сорван Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев опасается отмены запланированного сбора команды в августе.

«Если вопрос по Сочи задан – значит, ситуация известна. Там закончились лицензии стрельбища и оружейной комнаты – они выдаются на определенный срок разрешительными органами. Потом идет перепроверка, лицензию продлевают.

Сейчас вопрос решают – надо все согласовать с требованиями Росгвардии к таким сооружениям: охрана оружия, чтобы никто не проник – много моментов.

Других горных баз в России нет. Был Семинский перевал, но сейчас там тренироваться невозможно – трасса в упадке, стрельбище погибло, полная разруха.

Как запасной вариант прорабатываем Антхольц, где пройдет ЧМ-2020. С одной стороны, попасть туда на летнюю подготовку за полгода до турнира было бы хорошо.

С другой – ценник непомерный: я не знаю, какие команды готовы платить 130 евро в сутки за человека. А там надо пробыть три недели», - заявил Хованцев.