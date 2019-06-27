Дмитрий Пидручный: Теперь не просто призер, а чемпион Европы и Универсиады

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался о том, что стал чемпионом Европы и победителем Универсиады в результате дисквалификации Александра Печенкина из России.
«Теперь не просто призер, а чемпион Европы и Универсиады. Хотя и с опозданием. Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили», – написал Пидручный в инстаграме.
Напомним, что Пидручный теперь стал чемпионом Европы 2015 года в эстафете и победителем Универсиды 2013 года в смешанной эстафете.
Накануне Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Печенкина и Александра Чернышова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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