Дмитрий Пидручный: Теперь не просто призер, а чемпион Европы и Универсиады Украинец стал чемпионом Европы и победителем Универсиады в результате дисквалификации Печенкина.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный высказался о том, что стал чемпионом Европы и победителем Универсиады в результате дисквалификации Александра Печенкина из России.

«Теперь не просто призер, а чемпион Европы и Универсиады. Хотя и с опозданием. Рано или поздно все получают то, что по правде заслужили», – написал Пидручный в инстаграме.

Напомним, что Пидручный теперь стал чемпионом Европы 2015 года в эстафете и победителем Универсиды 2013 года в смешанной эстафете.

Накануне Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Печенкина и Александра Чернышова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.