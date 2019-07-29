Александр Селифонов: СБР выплатил средства за Глазырину, потом она их компенсирует

Старший тренер сборной России на летнем чемпионате мира по биатлону Александр Селифонов высказался о включении в состав команды Екатерины Глазыриной.
«Сейчас стало известно, что наша федерация выплатила средства, которые она должна, а потом спортсменка и региональная федерация эти затраты компенсируют», – приводит News.ru слова Селифонова.
Кроме 32-летней Глазыриной в состав женской команды на чемпионат мира вошли Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Тамара Воронина, Лейсан Бикташева.
Напомним, в феврале у Глазыриной закончился срок двухлетней дисквалификации. Она была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
Однако для получения разрешения выступать в международных соревнованиях Глазырина должна была вернуть 31 тысячу евро призовых.
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