Александр Селифонов: СБР выплатил средства за Глазырину, потом она их компенсирует Отбывшая дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил биатлонистка включена в состав сборной России на летний чемпионат мира.

Старший тренер сборной России на летнем чемпионате мира по биатлону Александр Селифонов высказался о включении в состав команды Екатерины Глазыриной.

«Сейчас стало известно, что наша федерация выплатила средства, которые она должна, а потом спортсменка и региональная федерация эти затраты компенсируют», – приводит News.ru слова Селифонова.

Кроме 32-летней Глазыриной в состав женской команды на чемпионат мира вошли Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Тамара Воронина, Лейсан Бикташева.

Напомним, в феврале у Глазыриной закончился срок двухлетней дисквалификации. Она была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Однако для получения разрешения выступать в международных соревнованиях Глазырина должна была вернуть 31 тысячу евро призовых.