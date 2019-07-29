Стал известен состав сборной России на летний чемпионат мира - Советский спорт
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29 июля 2019 14:29БиатлонЛипкин Антон

Стал известен состав сборной России на летний чемпионат мира

Турнир пройдет 23-25 августа в Раубичах.

Тренерский штаб сборной России утвердил состав команды на чемпионат мира по летнему биатлону, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Сборная России:

мужчины: Сергей Корастылев, Петр Пащенко, Семен Сучилов, Вадим Филимонов, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов;
женщины: Виктория Сливко, Ольга Дмитриева, Екатерина Глазырина, Тамара Воронина, Кристина Резцова, Лариса Куклина;

юниоры: Данил Калинин, Николай Димитриев, Кирилл Бажин, Илья Бурлаков, Вадим Истамгулов, Андрей Вьюхин;
юниорки: Юлия Лапина, Анастасия Халиуллина, Арина Пантова, Владислава Гаврилова, Валерия Васнецова, Анастасия Гореева.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Раубичах 23-25 августа. В программе турнира сприт, суперспринт и масс-старт. Главой российской делегации назначен Александр Селифонов.

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