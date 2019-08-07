Подчуфарова возобновит карьеру

Россиянка Ольга Подчуфарова вернется в спорт. Биатлонистка завершила карьеру в апреле 2018 года из-за проблем со здоровьем.
«Ольга Подчуфарова решила возобновить карьеру. Победительница этапа Кубка мира и призер чемпионата мира планирует выступить на чемпионате и Кубке России в предстоящем сезоне. Удачи, Оля!», – говорится в официальном твиттере Союза биатлонистов России.
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