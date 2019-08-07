Подчуфарова возобновит карьеру

«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем» Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.

СКА проиграл два матча в Сочи. Команде пока тяжело без Гусева и Дацюка Питерские армейцы не похожи сами на себя.

Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50 Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.

Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики «Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе.

«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим Дадашев Россиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Премьеры Кудашова и Мактавиша. Главные интриги турнира в Сочи 3 августа в столице Олимпиады 2014 года стартует главный предсезонный турнир КХЛ.

Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил Федерера Новак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.

«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не только На турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео) Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.

Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерации В прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.