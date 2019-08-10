Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков рассказал о переговорах с мужской сборной о подписании контрактов на предстоящий сезон.
«У наших спортсменов почему-то очень завышенные требования. у нас пятый-шестой номера хотят примерно, как (Мартен) Фуркад, – приводит «Р-Спорт» слова Голикова. – Я не против.
Пусть выиграют хотя бы одну гонку на этапе Кубка мира и тогда получат серьезную сумму. Но пока они занимают 40-е места, думаю, с деньгами у них будет туго».
Напомним, лидер сборной России Александр Логинов отказывается подписывать договор, тогда как большинство других биатлонистов подписали соглашения, но теперь выражают недовольство их условиями.
Ранее стало известно, что Голиков провел переговоры с биатлонистами сборной России. Итоги встречи будут обсуждаться на заседании правления СБР.
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