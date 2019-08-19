Ольга Подчуфарова: Желание вернуться в биатлон пришло постепенно 27-летняя спортсменка готова к новым вызовам.

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Россиянка Ольга Подчуфарова рассказала, как она решила вернуться в спорт. Биатлонистка объявила о завершении карьеры после Олимпиады в Пхенчхане из-за проблем со здоровьем.

– Если я для себя приняла такое решение, значит нахожу в себе силы, желание и мотивацию ввязаться в это еще раз, пройти весь путь сначала, понимая при этом, сколько работы предстоит. В отличие от прошлого года, когда была абсолютно выгоревшей из-за целого кома проблем и усталости и не могла найти в себе внутренних сил выкарабкиваться из той ямы

Желание пришло постепенно, был ряд событий, которые подталкивали в течение всей зимы, но я их скорее игнорировала. Было больше вопросов к себе, чем ответов. Весной тренер обозначил график сборов московской спортшколы в июне-июле, спросил, заказывать ли на меня место. Я чисто теоретически согласилась, ну и дальше пошло-поехало: из идеи «посмотреть, каким будет состояние» все очень стихийно перешло в стандартные две тренировки ежедневно, – приводит слова Подчуфаровой ТАСС.