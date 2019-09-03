Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Норвежец скончался сегодня в возрасте 49 лет.

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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков выразил соболезнования родным и близким трехкратного олимпийского чемпиона Халварда Ханеволда.

– Мы часто соперничали друг с другом, но между нами были приятельские отношения. Не так давно, этой зимой, мы вместе выступали в Гонке легенд. Тяжело сейчас слышать о том, что его больше нет. Хальвард был молод, энергичен, находился в хорошей спортивной форме. На руке он носил пульсометр, с которым бегал еще десять лет назад. Это тяжелая утрата для норвежского и мирового биатлона, приношу соболезнования родным и близким, скорблю вместе с ними, – приводит слова Чепикова ТАСС.