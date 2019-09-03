Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оставил запись в соцсети в связи с кончиной известного норвежского биатлониста Халварда Ханеволда.
«Ханеволд умер! Скоропостижно! Трехкратный золотой олимпийский биатлонист, спортивный комментатор норвежского ТВ. Просто шок! Как же так, Халвард? В 49 лет? Не могу в это поверить... Светлая память», – написал Губерниев в своем Instagram.
Ханеволд – трехкратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. За всю карьеру он также выигрывал две серебряные и одну бронзовую медаль Олимпийских игр, 8 серебряных и 4 бронзовых медали чемпионата мира.
В 2010 году спортсмен сообщил о завершении профессиональной карьеры.
Добавим, что 3 декабря норвежцу должно было исполниться 50 лет.
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