Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева Главный тренер сборной России ушел с поста старшего тренера мужской команды.

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев продолжит работать с мужской командой, несмотря на уход с поста ее старшего тренера, сообщает News.ru.

По информации источника в Союзе биатлонистов России (СБР), перестановка никак не повлияет на стратегию Хованцева. Готовиться будут по-прежнему по его планам, а стратегия Х рассчитана до конца олимпийского цикла.

Напомним, новым старшим тренером мужской сборной России станет Сергей Белозеров, который раньше работал с резервной командой.

Напомним, Хованцев возглавил сборную России перед началом прошлого сезона. Новый сезон Кубка мира стартует 30 ноября в Эстерсунде.