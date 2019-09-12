Домрачева и Бьорндален стали тренерами сборной Китая Семейная пара будет готовить команду к домашней Олимпиаде.

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Главным тренером сборной Китая по биатлону стал норвежец Уле Эйнар Бьорндален, а его супруга Дарья Домрачева назначена тренером женской команды, сообщает НОК Белоруссии.

«Это молодая команда с высоким потенциалом развития, – сказал норвежец. – Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами».

«Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире и в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития», – добавила Домрачева.

Отметим, что по контракту Бьорндален и Домрачева будут готовить китайских биатлонистов к домашней Олимпиаде в Пекине.

Напомним, Бьорндален и Домрачева завершили свои карьеры в 2018 году.