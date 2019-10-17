Дмитрий Васильев: Переход Подчуфаровой обсуждается, словно от нас собирается уходить Бьорндален

- Почему всех так взбудоражила эта новость? Такое ощущение, что это Бьорндален собирается от нас уходить в сборную Словении. Да, один год она выступала хорошо, но спортсменок такого уровня у нас было много.
Говорят даже, что Подчуфарова потенциально может стать олимпийской чемпионкой. Дай бог, чтобы стала, но ее последние результаты опровергают такой тезис, - передает слова Васильева ТАСС.
Накануне стало известно, что 27-летняя биатлонистка Ольга Подчуфарова сменила спортивное гражданство и будет выступать за сборную Словении.
Отметим, что Подчуфарова не выступала с 2018 года, когда объявила о завершении карьеры, но минувшим летом решила возобновить выступления.
Подчуфарова стала бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. В личных гонках Кубка мира на ее счету одна победа в спринте и одно третье место в масс-старте.
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