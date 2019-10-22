Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную

Для спортсменов до 23 лет будут действовать старые правила, а для более взрослых биатлонистов – более жесткие.
Отныне спортсмены, пожелавшие сменить сборную, должны пережить не двухлетний, а трехлетний «карантин». При этом у человека должны быть веские основания доля перехода под другой флаг.
Также биатлонистам будет запрещено менять национальную команду больше одного раза за карьеру.
Таким образом, могут сорваться переходы Ольги Подчуфаровой в сборную Словении и Екатерины Аввакумовой в сборную Сербии, которая выступала за Южную Корею.
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