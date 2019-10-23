Ольга Подчуфарова: Российский спорт – шапито. Я не хочу быть в нем грустным клоуном Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объяснила свой возможный переход в сборную Словении.

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Ранее спортсменка сделала паузу в карьере длиной в один год.

– Моему молчанию есть ряд оснований. Как говорится, не беги впереди паровоза. Будет еще подходящий момент.

Меня не надо любить, я не стремлюсь всем нравиться. Прошло то время, когда я переживала из-за мнения общественности. По возможности прошу уважать мой выбор. Это моя жизнь и моя карьера. И только мне решать, что с ними делать.

В восприятии болельщиков весь наш спорт – это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это все – шапито. Но я не хочу быть в нем грустным клоуном. И потому меняю вектор. Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому ценность этого момента для нас высока.

Ценю свое прошлое. Уважаю всех людей, которые были в нем, всех учителей и наставников. Но смотрю в будущее. Оно светлое, – написала Подчуфарова в своем инстаграме.