Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в очередной раз раскритиковал очередное руководство Союза биатлонистов России.

Сейчас организацию возглавляет Владимир Драчев.

– Самая большая была моя ошибка в том, что я Драчева поддержал. Просто на долгие годы упустил его из вида. Не знал, что он из себя представляет. Абсолютная безграмотность! Абсолютная бездеятельность на протяжении двух лет, жалобы спортсменов, они разбегаются. Я не могу понять: можно ошибиться год, два, ну три, но не 12 лет! Мы же не имеем результата.

– Подчуфарова тоже не показывала результата. В мае 2018 года она даже завершила карьеру, а потом снова ее возобновила.

– Подчуфарову надо забыть. Ушла и ушла. Слава Богу, что все остальные не разбежались.

– Вы думаете, есть для этого основания?

– А как их нет?! Финансирование – ноль. Мы не можем провести сборы.

– Недавно прозвучало предложение, чтобы Россию не отстранили от Олимпиады пожертвовать теми спортсменами, кто попался на допинге. Например, биатлонистом Александром Логиновым.

– Надо не Логинова, а тех, кто его заставил. Он не сам кололся!

– Вы думаете, что его все-таки заставили?

– Тысяча процентов!

– Но Логинов мог отказаться?

– Вы не были в шкуре спортсмена, у которого на носу Олимпиада. Ему сказали: «Не будешь – не попадешь в сборную». Какой спортсмен откажется? Это его мечта. Это его жизнь, – приводит слова Тихонова «Спорт день за днем».