Владимир Драчев: Правление СБР не стало менять критерии отбора из-за Старых - Советский спорт
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27 ноября 2019 17:14Биатлон

Владимир Драчев: Правление СБР не стало менять критерии отбора из-за Старых

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев – о непопадании Ирины Старых в основную команду женской сборной России.

- Это было решение тренерского штаба. У нас должны выступать только здоровые спортсмены, а Ирина в последний момент показала, что у нее есть проблемы со спиной. Готовить спортсмена, который не сможет показывать результаты.... На тот момент она просто не могла выступать. Старых провела различные восстановительные процедуры, реанимировала свою спину. Посмотрим, как у нее теперь пойдут результаты.

Как так получилось, что в изначальном списке сборной она значилась, а потом ее оттуда просто убрали? Тренерский штаб принял решение включить Старых в состав команды, нарушив тем самым критерии отбора в национальную команду. Предложение от наставников было рассмотрено, оно, думаю, имело под собой какой-то здравый смысл, но менять и корректировать критерии было бы неправильно. От одного старта ничего же не зависит. Покажешь хороший результат — в дальнейшем будет шанс попасть на любые соревнования, пройдя сито отбора. Но менять критерии из-за одного спортсмена правление СБР не стало, - приводит слова Драчева News.ru.

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