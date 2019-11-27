Владимир Драчев: Правление СБР не стало менять критерии отбора из-за Старых

- Это было решение тренерского штаба. У нас должны выступать только здоровые спортсмены, а Ирина в последний момент показала, что у нее есть проблемы со спиной. Готовить спортсмена, который не сможет показывать результаты.... На тот момент она просто не могла выступать. Старых провела различные восстановительные процедуры, реанимировала свою спину. Посмотрим, как у нее теперь пойдут результаты.
Как так получилось, что в изначальном списке сборной она значилась, а потом ее оттуда просто убрали? Тренерский штаб принял решение включить Старых в состав команды, нарушив тем самым критерии отбора в национальную команду. Предложение от наставников было рассмотрено, оно, думаю, имело под собой какой-то здравый смысл, но менять и корректировать критерии было бы неправильно. От одного старта ничего же не зависит. Покажешь хороший результат — в дальнейшем будет шанс попасть на любые соревнования, пройдя сито отбора. Но менять критерии из-за одного спортсмена правление СБР не стало, - приводит слова Драчева News.ru.
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