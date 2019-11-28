Эрдаль выиграла спринт на этапе Кубка IBU, Глазырина – 5-я Соревнования проходят в Шушене (Норвегия).

Россиянка Екатерина Глазырина заняла 5-е место по итогам спринтерской гонки на 7,5 км в рамках этапа Кубка мира IBU. Уроженка Пермской области уступила победительнице Каролине Эрдаль 31,6 секунды.

Второе место заняла американка Келси Дикинсон, а замкнула тройку лучших Марен Хаммершмидт, представляющая Германию.

Российские биатлонистки Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева и Ирина Старых финишировали на седьмой, девятой и десятой позиции соответственно.

Шушен (Норвегия)

Кубок IBU. Женщины

1-й этап. Спринт 7,5 км

1. Каролина Эрдаль (Норвегия) – 26.21,4 (3 промаха)

2. Келси Дикинсон (США) – +6,6 (2)

3. Марен Хаммершмидт (Германия) – +7,6 (4)

4. Элизабет Хегберг (Швеция) – +9,4 (4)

5. Екатерина Глазырина (Россия) – +31,6 (4)

6. Елена Пидгрушная (Украина) – +44,2 (4)

7. Наталья Гербулова (Россия) – +52,3 (4)

...9. Анастасия Поршнева (Россия) – +59,5 (5)

10. Ирина Старых (Россия) – +1.04,8 (4)

...16. Полина Шевнина (Россия) – +1.26,0 (6)

...35. Ирина Казакевич (Россия) – +2.24,4 (8)