Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону В период со 30 ноября по 8 декабря в Эстерсунде (Швеция) состоится стартовый этап Кубка мира по биатлону.

Новости СМИ2 30 ноября, суббота 15.10 (мск). Одиночная смешанная эстафета («Матч ТВ»)

17.00. Смешанная эстафета 2х6+2х7,5 км («Матч ТВ») 1 декабря, воскресенье 14.30. Спринт 10 км. Мужчины («Матч ТВ»)

17.30. Спринт 7,5 км. Женщины («Матч ТВ») 4 декабря, среда 18.15. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины 5 декабря, четверг 18.20. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины 7 декабря, суббота 19.30. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины 8 декабря, воскресенье 17.30. Эстафета 4х6 км. Женщины