Тамара Воронина: На стрельбе не справилась с ветром и обстоятельствами - Советский спорт
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30 ноября 2019 16:44Биатлон

Тамара Воронина: На стрельбе не справилась с ветром и обстоятельствами

Российская биатлонистка Тамара Воронина подвела итоги супермикста на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

– На стрельбе не справилась с ветром и обстоятельствами. Перед стартом не знала, как будет в гонке. Попала в ажиотаж. Во время гонки страха не было, на втором этапе стало полегче, – рассказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что на втором огневом рубеже Воронина допустила семь промахов, из-за чего ей пришлось пробежать четыре штрафных круга.

По итогам гонки россияне Воронина и Матвей Елисеев заняли 12-е место.

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