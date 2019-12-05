Бреза выиграла индивидуальную гонку, Куклина – на 5-й позиции Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

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Сегодня, 5 декабря состоялась индивидуальная гонка на 15 км среди женщин в рамках первого этапа Кубка мира, где лучший результат показала французская биатлонистка Жюстин Бреза, преодолевшая всю дистанцию за 2 минуты 35,1 секунды.

На второй позиции – украинка Юлия Джима (+11,1 секунды), а замкнула тройку лучших француженка Жюли Симон (+17,7).

Среди россиянок лучший результат показала Лариса Куклина, которая заняла пятое место (+38,8).

В субботу, 7 декабря в Эстерсунде состоится мужская эстафета, а завершится этап 8 декабря женской эстафетной гонкой.

Биатлон. Кубок мира. Первый этап. Эстерсунд, Швеция

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Жюстин Бреза (Франция) – 42.35,1 (2 штрафные минуты)

2. Юлия Джима (Украина) – отставание 11,1 (0)

3. Жулия Симон (Франция) – +17,7 (2)

4. Ингрид Тандреволд (Норвегия) – +25,2 (1)

5. Лариса Куклина (Россия) – +38,8 (2)

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7. Доротея Вирер (Италия) – +1.08,4 (3)

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14. Тамара Воронина (Россия) – +2.14,2 (2)

…

16. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – +2.27,8 (3)

…

44. Светлана Миронова (Россия) – +4.49,5 (6)

…

62. Кристина Резцова (Россия) – +5.58,0 (5)

65. Виктория Сливко (Россия) – +6.26,6 (4).