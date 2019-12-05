Жюстин Бреза – о победе в индивидуальной гонке: Сегодня хорошо работала ногами Француженка обошла украинскую биатлонистку Юлию Джиму на 11,1 секунды.

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Французская биатлонистка Жюстин Бреза прокомментировала свою сегодняшнюю победу в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

– Я решила, что буду получать удовольствие по максимуму, так как четыре дня назад провела ужасную гонку. Сегодня хорошо работала ногами, я поняла это на первом круге. Старалась не впадать в панику после промахов и сказала себе: «Жюстин, оставайся сконцентрированной и получай удовольствие, как ты делала до этого», – цитирует Бреза официальный сайт IBU.

Напомним, что в спринте француженка заняла 83 место с шестью промахами.