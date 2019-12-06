Анатолий Хованцев: С весны буду работать в методическом направлении - Советский спорт
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06 декабря 2019 10:40БиатлонЛипкин Антон

Анатолий Хованцев: С весны буду работать в методическом направлении

Главный тренер сборной России стал больше заниматься резервом.

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал, как изменятся его обязанности по ходу нынешнего сезона.

«С сентября я должен больше заниматься всеми командами и резервом, но так как была проделана определенная работа, я больше работаю с мужской командой, где отвечаю за стрелковую подготовку, – приводит News.ru слова Хованцева. – Это продлится до весны, а с весны буду работать в методическом направлении и курсировать из команды в команду».

Напомним, Хованцев возглавил сборную России перед началом прошлого сезона. Также он был старшим тренером мужской сборной. Однако осенью эту должность занял Сергей Белозеров.

На прошлой неделе в Эстерсунде стартовал первый этап Кубка мира. На данный момент лучшим результатом сборной России остается бронза Матвея Елисеева в спринте.

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