Сергей Тарасов: В нынешнем сезоне мы увидим прежнего Фуркада Олимпийский чемпион Сергей Тарасов подвел итоги двух индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

- Сергей, начнем с мужской гонки. Мартен Фуркад, скажем так, восстал из пепла?

- Фуркад и прошлый сезон начал очень хорошо, а потом что-то у него пошло не так. Давайте дождемся второго этапа. Но Мартен стабильно выступил на трех гонках в Эстерсунде, поэтому предположу, что в нынешнем сезоне Фуркад будет выступать намного увереннее, чем в прошлом. Составит ли он конкуренцию Йоханессу Бе? Думаю, составит.