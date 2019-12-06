Третий этап Кубка мира по биатлону может быть перенесен Соревнования должны пройти во французском Анси.

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о том, что третий этап Кубка мира по биатлону в Анси (Франция), запланированный на период с 19 по 22 декабря этого года, может быть отменён или перенесён.

– Неизвестно, поедем мы все во Францию или нет. Дело в том, что там совсем нет снега. У нас будет встреча на следующей неделе на этапе Кубка мира в Хохфильцене, будет рассматриваться вопрос относительно того, будут в Анси соревнования или нет. Возможно, мы останемся в Хохфильцене и проведём там два этапа подряд, – цитирует тренера «Чемпионат».

Международный союз биатлонистов уже прокомментировал данную информацию, отметив, что в настоящее время вариант переноса или отмены третьего этапа Кубка мира пока не рассматривается.