Мартен Фуркад: Думаю, Россию накажут, из-за нее я потерял несколько медалей В понедельник состоится заседание исполкома WADA.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о возможных санкциях в отношении российского спорта.

«Думаю, Россию накажут, и надеюсь, это будет иметь последствия, – приводит NRK.no слова 31-летнего француза. – Я потерял несколько медалей из-за них.

Наказание должны быть жестким. В то же время мы должны быть уверены, что Россия останется сильной в зимнем спорте. Это важно. Россия принадлежит биатлону и должна остаться в спорте».

Напомним, в понедельник состоится заседание исполкома WADA, на котором будет рассматриваться вопрос санкций в отношении российского спорта.

Ранее комитет по соответствию WADA на основе анализа базы данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, призвал исполком наказать Россию за манипуляции с данными. Исполкому WADA рекомендовано лишить Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские игры и чемпионаты мира) на четыре года.