Норвежец Биркеланд стал лучшим в суперспринте на Кубке IBU, Халили финишировал 14-м Второй этап турнира биатлонистов проходит в Италии.

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Суперспринт у мужчин на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау выиграл норвежец Ларс Хельге Биркеланд.

Победитель на семь с половиной секунд опередил итальянца Руди Дзини. Третье место занял француз Мартен Перрила Боттоне, оказавшись в борьбе за бронзу на полсекунды быстрее, чем украинец Сергей Семенов.

Из четырех россиян, принимавших участие в финале суперспринта, лучший результат показал Саид Каримулла Халили, финишировавший на 14-м месте.

Кубок IBU по биатлону

Второй этап

Риднау (Италия)

Мужчины. Суперспринт

1. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 14:39,6 (1 промах).

2. Руди Дзини (Италия) – +7,5 (0)

3. Мартен Перрила Боттоне (Франция) – + 8,5 (0)…

14. Саид Каримулла Халили (Россия) – +34,6 (1)…

15. Кирилл Стрельцов (Россия) – + 37,1 (1)…

19. Василий Томшин (Россия) – +46,5 (1)…

30. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – +2:30,6 (6).