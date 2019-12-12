Норвежец Биркеланд стал лучшим в суперспринте на Кубке IBU, Халили финишировал 14-м

Суперспринт у мужчин на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау выиграл норвежец Ларс Хельге Биркеланд.
Победитель на семь с половиной секунд опередил итальянца Руди Дзини. Третье место занял француз Мартен Перрила Боттоне, оказавшись в борьбе за бронзу на полсекунды быстрее, чем украинец Сергей Семенов.
Из четырех россиян, принимавших участие в финале суперспринта, лучший результат показал Саид Каримулла Халили, финишировавший на 14-м месте.
Кубок IBU по биатлону
Второй этап
Риднау (Италия)
Мужчины. Суперспринт
1. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 14:39,6 (1 промах).
2. Руди Дзини (Италия) – +7,5 (0)
3. Мартен Перрила Боттоне (Франция) – + 8,5 (0)…
14. Саид Каримулла Халили (Россия) – +34,6 (1)…
15. Кирилл Стрельцов (Россия) – + 37,1 (1)…
19. Василий Томшин (Россия) – +46,5 (1)…
30. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – +2:30,6 (6).