Логинов занял третье место на этапе Кубка мира в Хохфильцене - Советский спорт
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13 декабря 2019 17:51БиатлонКорегин Владислав

Логинов занял третье место на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе.

Российская биатлонист Александр Логинов стал обладателем бронзовой медали в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Первое место занял норвежец Йоханнес Бе. Он прошел гонку с результатом 25 минут 7,8 секунды, допустив один промах. На второй строчке финишировал представитель сборной Франции Симон Дестье (+7,8; ни одного промаха).

От первого позиции Логинов отстал на 14,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Матвей Елисеев стал четвертым (+20,6; 0).

Напомним, что сегодня состоялся женский спринт, в котором победу одержала итальянка Доротея Вирер. Россиянка Светлана Миронова завоевала бронзовую медаль.

Безымянный

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 151
2. Симон Дестье (Франция) – 135
3. Мартен Фуркад (Франция) – 131
4. Тарьей Бе (Норвегия) – 130
5. Матвей Елисеев (Россия) – 125
6. Александр Логинов (Россия) – 123
…20. Евгений Гараничев (Россия) – 42

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