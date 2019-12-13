Александр Логинов: Естественно, это не мой ход, но тем не менее эта гонка отчасти получилась Российский биатлонист Александр Логинов – о своем выступлении в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

– Получилось держать дистанционную скорость намного дольше, чем на первом этапе. Это очень важно для меня, поэтому я доволен. Естественно, это не мой ход, но тем не менее эта гонка отчасти получилась, – приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Напомним, что Логинов на втором этапе Кубка мира стал обладателем бронзовой медали в мужском спринте. Первое место занял норвежец Йоханнес Бе. На второй строчке финишировал представитель сборной Франции Симон Дестье.