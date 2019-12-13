Матвей Елисеев: Будем обсуждать с тренерами, побегу ли эстафету

Елисеев показал четвертый результат, уступив шесть секунд Александру Логинову, ставшему обладателем бронзы.
– Последний круг отлично отработал, претензий нет (смеется). К сожалению, это максимум на что я стрелял. Но все равно это намного лучше, чем раньше было. Сложно сказать связаны ли эти успехи с межсезонной подготовкой или чем-то еще. Главное, что есть результат. Будем обсуждать с тренерами, побегу ли эстафету. Может быть будет резон пропустить ее, потому что три гонки подряд – это тяжело, конечно, – сообщил Елисеев телеканалу «Матч ТВ».
Первая строчка за норвежцем Йоханнесом Бе, вторым финишировал представитель сборной Франции Симон Дестье.
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