Поварницын стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU, победил белорус Воробей Гонка состоялась в Италии.

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Сегодня на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау состоялась мужская спринтерская гонка. На 10-км. Победителем стал белорусский спортсмен Максим Воробей, выиграв 3,7 секунды у норвежца Фредрик Ессбакк. Третье место разделили друг с другом россиянин Александр Поварницын и норвежец Ховард Богетвейт, показав одинаковое время. Оба проиграли победителю 5,9 секунд, но у Богетвейта в отличие от россиянина был один промах.

Помимо Поварницына в первую десятку попали еще два российских биатлониста. Кирилл Стрельцов финишировал седьмым, а Саид Каримулла Халили – десятым.

Биатлон. Кубок IBU

Второй этап

Риднау, Италия

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Максим Воробей (Беларусь) – 26.19,3 (0 штрафных кругов)

2. Фредрик Ессбакк (Норвегия) – отставание 3,7 (0)

3. Александр Поварницын (Россия) – +5,9 (0)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +5,9 (1)…

7. Кирилл Стрельцов (Россия) – +29,8 (0)…

10. Саид Каримулла Халили (Россия) – +36,6 (1)…

13. Василий Томшин (Россия) – +49,7 (1)…

16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – +57,6 (2)…

21. Андрей Вьюхин (Россия) – +1.16,2 (3)...