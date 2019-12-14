Поварницын стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU, победил белорус Воробей

Сегодня на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау состоялась мужская спринтерская гонка. На 10-км. Победителем стал белорусский спортсмен Максим Воробей, выиграв 3,7 секунды у норвежца Фредрик Ессбакк. Третье место разделили друг с другом россиянин Александр Поварницын и норвежец Ховард Богетвейт, показав одинаковое время. Оба проиграли победителю 5,9 секунд, но у Богетвейта в отличие от россиянина был один промах.
Помимо Поварницына в первую десятку попали еще два российских биатлониста. Кирилл Стрельцов финишировал седьмым, а Саид Каримулла Халили – десятым.
Биатлон. Кубок IBU
Второй этап
Риднау, Италия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Максим Воробей (Беларусь) – 26.19,3 (0 штрафных кругов)
2. Фредрик Ессбакк (Норвегия) – отставание 3,7 (0)
3. Александр Поварницын (Россия) – +5,9 (0)
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +5,9 (1)…
7. Кирилл Стрельцов (Россия) – +29,8 (0)…
10. Саид Каримулла Халили (Россия) – +36,6 (1)…
13. Василий Томшин (Россия) – +49,7 (1)…
16. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – +57,6 (2)…
21. Андрей Вьюхин (Россия) – +1.16,2 (3)...