Анна Богалий: Не вижу ахового провала у Мироновой по стрельбе Российская биатлонистка допустила четыре промаха в гонке преследования на втором этапе Кубка мира.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий оценила стрельбу Светланы Мироновой на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

– Я не вижу ахового провала у Мироновой. Она очень подтянула этот компонент. Второй этап Кубка мира показал, что Света может справляться со стрельбой. Ей можно только пожелать того, чтобы она работала в своем ритме. Так было в конце прошлого сезона на летнем чемпионате России – у нее получалось стрелять чисто. Но я бы не сказала, что у Светы есть проблемы со стрельбой. Скорее, недочеты, которые вытекают в то, что она не может выиграть. Прежде всего – у самой себя, – цитирует Богалий «Спорт день за днем».

Напомним, Миронова стала третьей в спринте, допустив один промах в положении стоя, однако в гонке преследования она финишировала лишь 11-й, допустив по промаху на каждом огневом рубеже.