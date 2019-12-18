Немка Шерер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU, россиянка Старых – седьмая Биатлонистки соревновались в австрийском Обертиллиахе.

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Сегодня в рамках третьего этапа Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе состоялась женская короткая индивидуальная гонка. Первой дистанцию в 12,5 км преодолела немца Штефани Шерер, не допустив ни одного промаха и опередив на 56 секунд украинку Анастасию Меркушину. Бронза у другой представительницы сборной Германии – Анны Вайдель. Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, финишировав седьмой. Также в первую десятку попала Екатерина Глазырина (девятое место).

Следующая гонка у женщин на третьем этапе Кубка IBU состоится 20 декабря. Это будет спринт (7,5 км).

Кубок IBU

3-й этап

Обертиллиах, Австрия

18 декабря

Женщины. Короткая индивидуальная гонка (12,5 км).

1. Штефани Шерер (Германия) – 39:40,2 (0+0+0+0)

2. Анастасия Меркушина (Украина) – 56,8 (0+0+0+0)

3. Анна Вайдель (Германия) – 1:04,2 (0+0+0+1)

4. Ольга Абрамова (Украина) – 1:23,4 (0+1+0+0)

5. Ингела Андерссон (Швеция) – 1:41,1 (1+0+0+1)

6. Каролин Хорхлер (Германия) – 1:53,2 (1+0+0+1)

7. Ирина Старых (Россия) – 1:56,8 (0+1+0+1)…

9. Екатерина Глазырина (Россия) – 1:59,6 (0+0+1+1)…

11. Ирина Казакевич (Россия) – 2:07,6 (1+2+0+0)...

13. Полина Шевнина (Россия) – 2:08,9 (0+0+0+1)...

29. Наталья Гербулова (Россия) – 3:56,9 (1+1+0+2)…

30. Анастасия Поршнева (Россия) – 3:58,8 (2+1+1+1)...