Анна Богалий: Мы – темное пятно для мировой общественности, нужно играть по правилам Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону прокомментировала санкции WADA.

Бывшая биатлонистка Анна Богалий считает, что пора прекратить называть действия WADA политическими и научиться жить по правилам, общим для всего мирового спорта.

«Мы сидим втихушечку и ждем, когда закончится срок дисквалификации, а потом на нас почему-то все косо смотрят, – заявила двукратная олимпийская чемпионка Богалий в интервью RT. – Проще отмолчаться. Так эти серые схемы и работают. Те же норвежцы и немцы ведут себя иначе.

Возьмем словенку Тею Грегорин, которая после обнаружения у нее допинга собрала пресс-конференцию и извинилась перед всеми. А у нас цепляются к Фуркаду. Мы же для мировой общественности – темное пятно, из тени никто не выходит.

Все говорят, что нас прессует США. Прикрывают происходящее политикой. Проще наложить штамп, чем разобраться в проблеме. Мы должны играть по принятым правилам игры мирового спорта».

Богалий дважды выигрывала золотые медали Олимпийских игр в эстафетах в составе сборной России в 2006 и 2010 годах.

9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия за манипуляции с данными, полученными из московской антидопинговой лаборатории. Российским спортсменам было запрещено на четыре года выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира. России нельзя проводить крупные международные турниры и подавать заявки на их проведение. Российская сторона может оспорить решение Всемирного антидопингового агентства в спортивном арбитражном суде в швейцарской Лозанне в течение трех недель.