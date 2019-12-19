Анатолий Хованцев: В стрельбе мы сегодня были сильнейшие По его мнению, российские биатлонисты будут иметь шансы показать хороший результат во время гонки преследования.

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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал итоги спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.

– В стрельбе мы сегодня были сильнейшие: у трех человек – ноль промахов, еще у трех – по одному. Конечно, порадовал Никита Поршнев. Два круга он претендовал на место около первой десятки. В гонке преследования реально бороться за медаль может только Логинов? Минутное отставание –не такое большое. При хорошей быстрой стрельбе его возможно отыграть. Плюс во время гонки преследования будут абсолютно другие погодные условия – на субботу прогнозируют дождь, – цитирует Хованцева «Спорт день за днем».

Также он оценил выступления Дмитрия Малышко в нынешнем сезоне: «Он выполнил критерии отбора и законно завоевал право быть в команде. То, что ему приклеивают ярлык «блатной» – это абсолютно неправильно. Когда мы выставляем спортсменов в эстафету, мы учитываем не только результаты, но и их состояние».

Напомним, что победу в спринте одержал немец Бенедикт Долль с результатом 23 минуты 22,1 секунды. Второе место занял норвежец Тарьей Бе (+9,4). Тройку лучших замкнул представитель Франции Кентен Фийон-Майе (+11,3).

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший на 11-м месте.