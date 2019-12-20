Россиянин Поварницын стал четвертым в спринте на третьем этапе Кубка IBU Гонку выиграл норвежец Андерсен.

На третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе состоялась спринтерская гонка у мужчин на 10 км. Ее победителем стал норвежец Александер Фьелд Андерсен, не допустивший ни одного промаха и преодолевший дистанцию за 25 минут и 45 секунд. Второе место досталось американцу Пол Шоммеру, третье время показал немец Филипп Наврат.

Россиянин Александр Поварницын в итоговом протоколе оказался четвертым, проиграв победителю 51 секунду. Также в первую десятку попал Василий Томшин, финишировав восьмым.

Биатлон. Кубок IBU

Третий этап. Обертиллиах (Австрия)

Мужчины. Спринт. 10 км.

1. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) – 25:45,8 (0 промахов)

2. Пол Шоммер (США) – +19,5 (0)

3. Филипп Наврат (Германия) – +40,1 (0)

4. Александр Поварницын (Россия) – +51,0 (0)

5. Богдан Цымбал (Украина) – +54,8 (0)...

8. Василий Томшин (Россия) – +1:20,4 (1)...

19. Кирилл Стрельцов (Россия) – +2:24,1 (2)...

21. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – +2:32,8 (0)...

44. Саид Каримулла Халили (Россия) – +3:32,4 (4)...

46. Андрей Вьюхин (Россия) – +3:40,8 (2)…