Россиянин Поварницын стал четвертым в спринте на третьем этапе Кубка IBU

На третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе состоялась спринтерская гонка у мужчин на 10 км. Ее победителем стал норвежец Александер Фьелд Андерсен, не допустивший ни одного промаха и преодолевший дистанцию за 25 минут и 45 секунд. Второе место досталось американцу Пол Шоммеру, третье время показал немец Филипп Наврат.
Россиянин Александр Поварницын в итоговом протоколе оказался четвертым, проиграв победителю 51 секунду. Также в первую десятку попал Василий Томшин, финишировав восьмым.
Биатлон. Кубок IBU
Третий этап. Обертиллиах (Австрия)
Мужчины. Спринт. 10 км.
1. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) – 25:45,8 (0 промахов)
2. Пол Шоммер (США) – +19,5 (0)
3. Филипп Наврат (Германия) – +40,1 (0)
4. Александр Поварницын (Россия) – +51,0 (0)
5. Богдан Цымбал (Украина) – +54,8 (0)...
8. Василий Томшин (Россия) – +1:20,4 (1)...
19. Кирилл Стрельцов (Россия) – +2:24,1 (2)...
21. Ильназ Мухамедзянов (Россия) – +2:32,8 (0)...
44. Саид Каримулла Халили (Россия) – +3:32,4 (4)...
46. Андрей Вьюхин (Россия) – +3:40,8 (2)…