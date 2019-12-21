Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции, Куклина -14-я Норвежская биатлонистка показала результат 29 минут 41,6 секунды, допустив на четырех огневых рубежах два промаха.

Загрузка... Второе место заняла ее соотечественница Ингрид Тандревольд (отставание - 38,1 секунды; 2 промаха), замкнула тройку лучших швейцарская биатлонистка Лена Хекки (+46,0; 1). Отметим, что Лариса Куклина (+2.07,1; 0) стала 14-й, Екатерина Юрлова-Перхт (+2.11,6; 2) - 16-й, Светлана Миронова (+2.22,1; 6) - 20-1.