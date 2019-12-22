Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира во Франции, Логинов – 11-й - Советский спорт
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22 декабря 2019 14:54БиатлонКорегин Владислав

Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира во Франции, Логинов – 11-й

Норвежец показал результат 41 минута 36,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место занял француз Эмильен Жакелен (отставание 42,1 секунды – один промах), замкнул тройку лучших еще один представитель сборной Норвегии – Тарьей Бе (+51,8 один промах).

Отметим, что лучшим среди россиян стал Александр Логинов (+2.17,4 два промаха), пришедший к финишу 11-м.

Кубок мира. 3-й этап. Анси (Франция)

Мужчины. Масс-старт. 15 км.

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 41.36,3 (один промах)
2. Эмильен Жаклен (Франция) – +42,1 (1)
3. Тарьей Бе (Норвегия) – +51,8 (1)...
11. Александр Логинов – +22,5 (2)...
18. Никита Поршнев – +3.18,4 (1)...
29. Матвей Елисеев (все – Россия) – +6.08,0 (0).

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