Лидер Кубка IBU россиянка Старых выступит на январских этапах Кубка мира В составе сборной России проведена замена.

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Стал известен состав женской сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону. Изменение лишь одно. В немецких Оберхофе и Рупольдинге и словенской Поклюке выступит нынешний лидер общего зачета Кубка IBU Ирина Старых.

Освободит место Ирине Тамара Воронина, которой предстоит представлять Россию во «втором дивизионе» мирового биатлона. Этапы Кубка IBU в январе примут польский Душники-Здруй, немецкий Арбер и швейцарский Ленцерхайде.

Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина сами выполнили критерии отбора. Кристина Резцова остается в команде тренерским решением. Анастасия Поршнева и Полина Шевнина судя по всему остаются на Кубке IBU, сообщает wcbiathlon.ru

32-летняя Старых в восьми гонках Кубка IBU набрала 326 очков, выиграв одну золотую и две серебряные награды.