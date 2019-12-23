СБР опубликовал составы на январские этапы Кубка мира Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу СБР Владимира Драчева.

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Стали известны составы мужской и женской сборных России на четвертый, пятый и шестой этапы Кубка мира.

Список, состоящий из мужчин, выглядит так: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

В женскую сборную попали: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых и Кристина Резцова.

Также сообщается, что СБР утвердил составы на четвертый-седьмой этапы Кубка IBU.

Мужчины: Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин (+ три биатлониста, оторые определятся на чемпионате России в Ижевске).

Женщины: Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина.

Напомним, этапы пройдут в немецких Оберхофе (6-12 января) и Рупольдинге (13-19 января), а также словенской Поклюке (20-26 января).