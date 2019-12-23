СБР опубликовал составы на январские этапы Кубка мира

Стали известны составы мужской и женской сборных России на четвертый, пятый и шестой этапы Кубка мира.
Список, состоящий из мужчин, выглядит так: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.
В женскую сборную попали: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых и Кристина Резцова.
Также сообщается, что СБР утвердил составы на четвертый-седьмой этапы Кубка IBU.
Мужчины: Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин (+ три биатлониста, оторые определятся на чемпионате России в Ижевске).
Женщины: Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина.
Напомним, этапы пройдут в немецких Оберхофе (6-12 января) и Рупольдинге (13-19 января), а также словенской Поклюке (20-26 января).