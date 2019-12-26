Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке» В тройку лучших попали Иванов и Филимонов.

Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на «Ижевской винтовке».

33-летний биатлонист чисто отстрелял на двух рубежах и опередил на 9,6 секунды Дмитрия Иванова. Третьим стал Вадим Филимонов. Оба призера выступают за Ханты-Мансийский автономный округ.

Отметим, что лучший биатлонист по итогам «Ижевской винтовки» отберется на январские этапы Кубка IBU.

Ижевск

«Ижевская винтовка»

Индивидуальная гонка

Мужчины

1. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) – 25.38,0 (0 промахов)

2. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) – +9,6 (0)

3. Вадим Филимонов (ХМАО-ЮГРА) – +32,7 (0)

4. Александр Поварницын (Удмуртия) – +40,3 (2)

5. Антон Свотин (Псковская област) – +45,2 (0)

6. Евгений Сидоров (Ленинградская область) – +59,6 (1)