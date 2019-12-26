Виктория Сливко: Пока поставлю задачу – уехать на Кубок IBU Сливко заняла второе место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

Российская биатлонистка Виктория Сливко после индивидуальной гонки на «Ижевской винтовке» высказалась о своих ближайших планах.

«Конечно же, у меня минимальная (цель) – уехать на Кубок IBU, потому что с него ты можешь попасть на Кубок мира, – приводит ТАСС слова 25-летней Сливко. – Поставлю пока задачу уехать на IBU, дальше буду максимально работать, разгоняться и показывать результаты».

Напомним, Сливко заняла второе место, отстав на 59,5 секунды от Ульяны Кайшевой.

Отметим, что лучшая биатлонистка по итогам «Ижевской винтовки» отберется на январские этапы Кубка IBU. В субботу женщины побегут спринт.