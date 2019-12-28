Норвежцы выиграли пасьют на Рождественской гонке, россияне финишировали последними - Советский спорт
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28 декабря 2019 22:47БиатлонШарафудинов Виктор

Норвежцы выиграли пасьют на Рождественской гонке, россияне финишировали последними

Биатлонное шоу состоялось на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене.

В немецком Гельзенкирхене на футбольной арене «Фельтинс-Арена» состоялся второй этап традиционной Рождественской гонки биатлонистов. В гонке преследования победа досталась команде Норвегии, за которую выступали Марта Рейселанд и Ветле Шостад Кристиансен. Второе место заняли украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрия Пидручный.

Сборная России, как и в масс-старте, финишировала на последнем десятом месте. Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев на двоих допустили восемь промахов.

Биатлон
Рождественская гонка
Гельзенкирхен (Германия)
«Фельтинс-Арена»
Гонка преследования

1. Марте Рейселанд/Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 32.40,9
2. Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный (Украина) – +25,7
3. Анасис Бескон/Антонен Гигонна (Франция) – +32,5
4. Лаура Дальмайер /Филипп Наврат (Германия) – +33,1
5. Доротея Вирер/Лукас Хофер (Италия) – +1.03,4
6. Лиза Тереза Хаузер/Феликс Ляйтнер (Австрия) – +1.03,9
7. Лена Хекки/Беньямин Вегер (Швейцария) – +1:04,3
8. Маркета Давидова/Михал Крчмарж (Чехия) – +1:10,5
9. Денизе Херрман/Бенедикт Долль (Германия) – +1:48,2
10. Екатерина Юрлова-Перхт/Матвей Елисеев (Россия) – +2:50,1

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