Мухамедзянов – победитель спринта на «Ижевской винтовке»

Представитель Удмуртии Ильназ Мухамедзянов стал победителем спринтерской гонки на «Ижевской винтовке».
22-летний биатлонист с одним промахом отстрелял на двух рубежах и опередил на 21,3 секунды Алексея Слепова (Санкт-Петербург). Тройку сильнейших замкнул Евгений Идинов, представляющий Тюменскую область, его отставание составило 21,6 секунды.
Отметим, что по итогам «Ижевской винтовки» на январские этапы Кубка IBU у мужчин отобрались следующие биатлонисты: Вадим Филимонов, Дмитрий Иванов и Алексей Слепов.
Ижевск
«Ижевской винтовка»
Спринт. 10 км
Мужчины
1. Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия) – 26.18,9 (1 промах)
2. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) – +21,3 (1)
3. Евгений Идинов (Тюменская область) – +21,6 (0)
4. Вадим Филимонов (ХМАО-Югра) – 27,0 (1)
5. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) – +29,0 (0)