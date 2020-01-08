СБР назвал предварительный состав сборной России на юниорский чемпионат мира

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал предварительный состав национальной сборной на юниорский чемпионат мира.
Юниоры: Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Никита Матвеев, Карим Халили.
Юниорки: Анастасия Шевченко, Инна Худорожкова, Анастасия Халиуллина, Алина Кудисова, Анастасия Гореева.
Добавим, турнир состоится с 26 января по 2 февраля 2020 года в Ленцерхайде (Швейцария).
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