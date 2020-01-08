СБР назвал предварительный состав сборной России на юниорский чемпионат мира Об этом сообщает пресс-служба организации в своем Twitter.

Загрузка... Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал предварительный состав национальной сборной на юниорский чемпионат мира. Юниоры: Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Никита Матвеев, Карим Халили. Юниорки: Анастасия Шевченко, Инна Худорожкова, Анастасия Халиуллина, Алина Кудисова, Анастасия Гореева. Добавим, турнир состоится с 26 января по 2 февраля 2020 года в Ленцерхайде (Швейцария).