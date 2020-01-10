Александр Логинов: Досадно, что промахнулся на второй стрельбе Российский биатлонист Александр Логинов подвел итоги спринтерской гонки на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

- Досадно, что промахнулся на второй стрельбе. Тем более что на первой стрельбе повезло с ветром. Стоя пытался отстрелять быстрее, пока не было порыва ветра. Немного поторопился. Промах досадный, так как стал решающим в борьбе за подиум, - рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Фуркад стал победителем спринта, преодолев дистанцию за 25 минут 27,2 секунды. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший четвертое место (+41,1; 0), Александр Логинов (+47,8; 1) стал пятым.