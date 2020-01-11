Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе, россиянки – седьмые Второе и третье места заняли Швеция и Франция соответственно.

Новости СМИ2 Сборная Норвегии стала победительницей женской эстафеты на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Синневе Солемдаль, Ингрид Тандреволд, Марте Рейселанд и Тириль Экхофф, использовав одиннадцать дополнительных патронов, прошли дистанцию (4x6 км) за 1:14:11.6. Сборная Швеции (Эльвира Карин Оберг, Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг) финишировала на втором месте, проиграв 21,1 секунды. Бронза досталась француженкам (Жюлия Симон, Анаис Бескон, Селия Эмонье, Жюстин Бреза) – +33,1. Команда России закончила гонку на седьмом месте. Россию представляли Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Оставшиеся гонки этапа 11 января, суббота

16.15 (мск). Эстафета 4х7,5 км. Мужчины 12 января, воскресенье

14.45. Масс-старт 12,5 км. Женщины

16.30. Масс-старт 15 км. Мужчины