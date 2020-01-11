Никита Поршнев: Сегодня я не смог показать свою лучшую стрельбу Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете.

Загрузка...

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал итоги эстафеты этапа Кубка мира в Оберхофе – он бежал на третьем этапе, финишировав на пятом месте с пятью дополнительными патронами – его отставание составило 48,2 секунды.

– Ошибки на стойке? Когда встал на установку, понял, что дует сильный ветер, но сразу решил работать в своем темпе. Когда стрелял уже дополнительными, знал, что все равно закрою. Так что серьезно на этом не зацикливался. Рад, что удалось потерпеть ходом, на последнем круге в том числе. Но, опять же, показал не свою стрельбу, – цитирует Поршнева «Матч ТВ».

Напомним, что за команду также выступили Карим Халили, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов – команда остановилась в шаге от наград, финишировав четвертыми. Победу в гонке одержала сборная Норвегии с результатом 1.19.32,3. Второе место заняли французы (+4,4). Тройку лучших замкнула Германия (+48,2)