Биатлонист Домичек выиграл для России второе золото на зимней юношеской Олимпиаде - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 января 2020 19:06БиатлонШарафудинов Виктор

Биатлонист Домичек выиграл для России второе золото на зимней юношеской Олимпиаде

Представитель Алтайского края стал лучшим в индивидуальной гонке на 12,5 км.

На третьих Зимних юношеских Олимпийских играх состоялась индивидуальная гонка у биатлонистов на 12,5 км. Первым к финишу пришел 17-летний россиянин Олег Домичек. Допустив два промаха, спортсмен из Алтайского края пришел к финишу на 13,6 секунд раньше, чем австриец Лукас Хаслингер. Бронзу завоевал француз Матье Гарсия.

Отметим, что соревнования по биатлону проходят не в столице игр швейцарской Лозанне, а во французском Ле Туффе.

Это уже вторая российская золотая медаль на Зимней юношеской Олимпиаде 2020 года. Сегодня днем биатлонистка Алена Мохова выиграла индивидуальную гонку у девушек.

Ле Туфф (Франция)
Юношеские Олимпийские игры
Биатлон
Юноши
Индивидуальная гонка. 12,5 км

1. Олег Домичек (Россия) – 34.0,4 (2 промаха)
2. Лукас Хаслингер (Австрия) – +13,6 (2)
3. Метью Гарсия (Франция) – +54,9 (3)
4. Элиас Асал (Германия) – +56,4 (2)
5. Стиан Федрехейм (Норвегия) – +1.04,4 (3)
6. Кэмпбел Райт (Новая Зеландия) – +1.11,5 (4)
...28. Павел Ляшок (Россия) – +4.03,6 (5)
...39. Роман Моренков (Россия) – +4.54,4 (8)
...46. Денис Иродов (Россия) – +5.28,0 (9)

Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза Муте Россия не смогла выйти в финал ATP Cup Андрей Рублев: Потрясающее чувство, когда в начале сезона выходишь в финал
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Зима-2020 в РПЛ: каникулы аутсайдеров К концу первой декады января или максимум к середине первого месяца наступившего года клубы РПЛ по традиции выходят из отпуска и начинают подготовку к весенней части чемпионата. 03.01.2020 15:00 Футбол Мощенко Захар
Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо На этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева. 11.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Биатлонист Домичек выиграл для России второе золото на зимней юношеской Олимпиаде Никита Поршнев: Сегодня я не смог показать свою лучшую стрельбу Норвежцы стали победителями эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия – 4-я
Лучший боксер, бой и нокаут. Все герои бокса в прошедшем году «Советский спорт» подвел итоги бокса в 2019 году и называет имена главных героев предыдущих 12 месяцев. 07.01.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Четыре дня до… Олимпиады. Когда и где фигуристы начинают 2020 год На минувшей неделе заметных турниров не было. Однако кое-что интересное все-таки происходило – и к тому же новогодняя пауза вот-вот закончится. 06.01.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Ян нокаутировал Фейбера, Усман побил Ковингтона. Лучшие моменты турнира UFC 245 (видео) Россиянин стал главным претендентом на пояс чемпиона в легчайшем весе, а Макс Холлоуэй теперь без пояса. 15.12.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Малкин забивал и отдавал, «Питтсбург» победил Обзор игрового дня в НХЛ. 11.01.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Дацик устроил «мясорубку» и проиграл (видео) Российский боец Вячеслав Дацик в рамках турнира TNA проиграл Жерому ле Банне. 15.12.2019 22:30 ММА Усачев Владислав
Алиев – чемпион России, Даниелян прыгнул на пьедестал с 13-го места На чемпионате страны в Красноярске определились первые победители: у мужчин золото завоевал Дмитрий Алиев, в танцах первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов. 27.12.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
20:20 Теннис Рублев выиграл турнир ATP в Дохе, обыграв в финале француза Муте
19:57 Футбол «Челси» одержал уверенную победу над «Бернли»
19:55 Футбол «Лестер» дома проиграл «Саутгемптону»
19:54 Футбол «Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич», «Эвертон» обыграл «Брайтон»
19:35 Гандбол Мужская сборная России уступила Венгрии в первом матче чемпионата Европы
19:31 Хоккей «Нефтехимик» выиграл у «Торпедо»
19:22 Баскетбол «Локомотив-Кубань» обыграл «Нижний Новгород», одержав четвертую победу кряду
19:06 Биатлон Биатлонист Домичек выиграл для России второе золото на зимней юношеской Олимпиаде
18:58 Футбол Первый гол Ибрагимовича после возвращения помог «Милану» обыграть «Кальяри»
18:49 Биатлон Никита Поршнев: Сегодня я не смог показать свою лучшую стрельбу
18:46 Хоккей Гончаров, Анисимов, Чинахов и Шапорев получили право сыграть в Матче звезд КХЛ
18:35 Конькобежный спорт Кулижников победил на дистанции 500 метров на чемпионате Европы, Мурашов – 3-й
18:23 Конькобежный спорт Воронина заняла второе место на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы
18:23 Хоккей «Северсталь» обыграла «Йокерит», прервав 5-матчевую победную серию финского клуба
18:11 Футбол Алдонин готов стать помощником Игнашевича в «Торпедо»
18:08 Хоккей Восток обыграл Запад в Кубке Вызова МХЛ
17:49 Легкая атлетика Мария Ласицкене: Отказываюсь от любых контактов с ВФЛА
17:41 Биатлон Норвежцы стали победителями эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, Россия – 4-я
17:36 Футбол «Кристал Пэлас» поделил очки с «Арсеналом»
17:09 Конькобежный спорт Фаткулина победила на дистанции 500 метров на чемпионате Европы
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика