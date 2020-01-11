Биатлонист Домичек выиграл для России второе золото на зимней юношеской Олимпиаде Представитель Алтайского края стал лучшим в индивидуальной гонке на 12,5 км.

На третьих Зимних юношеских Олимпийских играх состоялась индивидуальная гонка у биатлонистов на 12,5 км. Первым к финишу пришел 17-летний россиянин Олег Домичек. Допустив два промаха, спортсмен из Алтайского края пришел к финишу на 13,6 секунд раньше, чем австриец Лукас Хаслингер. Бронзу завоевал француз Матье Гарсия.

Отметим, что соревнования по биатлону проходят не в столице игр швейцарской Лозанне, а во французском Ле Туффе.

Это уже вторая российская золотая медаль на Зимней юношеской Олимпиаде 2020 года. Сегодня днем биатлонистка Алена Мохова выиграла индивидуальную гонку у девушек.

Ле Туфф (Франция)

Юношеские Олимпийские игры

Биатлон

Юноши

Индивидуальная гонка. 12,5 км

1. Олег Домичек (Россия) – 34.0,4 (2 промаха)

2. Лукас Хаслингер (Австрия) – +13,6 (2)

3. Метью Гарсия (Франция) – +54,9 (3)

4. Элиас Асал (Германия) – +56,4 (2)

5. Стиан Федрехейм (Норвегия) – +1.04,4 (3)

6. Кэмпбел Райт (Новая Зеландия) – +1.11,5 (4)

...28. Павел Ляшок (Россия) – +4.03,6 (5)

...39. Роман Моренков (Россия) – +4.54,4 (8)

...46. Денис Иродов (Россия) – +5.28,0 (9)