Лариса Куклина: Если бы я знала, что произошло на стрельбе, сказала бы - Советский спорт
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12 января 2020 16:15Биатлон

Лариса Куклина: Если бы я знала, что произошло на стрельбе, сказала бы

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

- Если бы я знала, что произошло на стрельбе, сказала бы. Не справилась с ветром. 30-я установка - сочувствую тем, кто на нее попадает. Роза ветров совершенно другая, мне не удалось справиться. Этот вал... Не смогла на нем сориентироваться. Из-за непрофессионализма. Это грубейшая моя ошибка. Столько лет бегать и не суметь сориентироваться, - рассказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что победу в гонке одержала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, Куклина заняла последнее место, допустив 11 промахов.

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