Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Германии, Елисеев – десятый, Логинов – 17-й Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, преодолев дистанцию 15 километров за 41 минуту 1,4 секунды.

Загрузка... Второе место занял немец Арнд Пайффер (+20,1 секунды; 3 промаха). Замкнул тройку лучших еще один французский биатлонист Симон Дестье (+20,3; 3). Добавим, что лучшим из россиян стал Матвей Елисеев (+59,8; 4), который финишировал десятым. Александр Логинов (+1.25,2; 5) финишировал с 17-м результатом. После этой гонки Фуркад с 387 очками вышел на первое место в общем зачете Кубка мира, вторую строчку занимает норвежец Йоханнес Бе (374), на третьем месте идет француз Симон Дестье (352), Александр Логинов (329) занимает пятую позицию. Матвей Елисеев (257) – десятый, Евгений Гараничев (79) – 31-й, Никита Поршнев (64) – 35-й, Дмитрий Малышко (32) – 48-й, Антон Бабиков (27) – 50-й, Эдуард Латыпов (19) – 58-й. Общий зачет Кубка мира 1. Мартен Фуркад (Франция) – 387

2. Йоханнес Бе (Норвегия) – 374

3. Симон Дестье (Франция) – 352

4. Тарьей Бе (Норвегия) – 342

5. Александр Логинов (Россия) – 329

...10. Матвей Елисеев (Россия) – 257